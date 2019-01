Santos busca ajustes financeiros para fechar com mais três reforços

Após anunciar Yeferson Soteldo como primeiro reforço para 2019, o Santos está otimista por outras três contratações: o goleiro Everson, do Ceará, o zagueiro Felipe Aguilar, do Atlético Nacional-COL, e o volante Pablo Pérez, do Boca Juniors-ARG.

O Peixe fez propostas pelo trio e há um problema em comum: a forma de pagamento. Sem dinheiro para transferência imediata, o Alvinegro esbarra nas garantias para acertar os valores em parcelas.

O Santos tenta convencer os clubes com o dinheiro a receber da segunda parcela de Rodrygo, vendido ao Real Madrid. O atacante irá para a Espanha em julho, quando 20 milhões de euros (R$ 85 mi) serão pagos ao Peixe.

O Ceará batia o pé pela multa rescisória (R$ 6 milhões) de Everson à vista, mas já admite vendê-lo “no carnê”. O goleiro pediu para ser negociado com o Alvinegro e o Vozão espera definir a situação nesta semana.

O Atlético Nacional, punido e impossibilitado de contratar novos reforços, só vende Aguilar por quantia próxima à cláusula de saída: 5 milhões de dólares (R$ 18,5 mi). O objetivo do Santos é arcar com esse valor semestralmente.

Por fim, o Boca Juniors diminui a pedida por Pablo Pérez, mas não abre mão do montante em uma única parcela. Os argentinos queriam 1,5 milhão de dólares (R$ 5,5 mi) e agora aceitariam $ 1 milhão (R$ 3,7 mi). O Peixe pediu tempo para viabilizar o dinheiro nos próximos dias.

O Alvinegro ainda quer um lateral-esquerdo, um meia e um centroavante. Alguns nomes são mantidos em sigilo. Uma oferta por Leonardo Gil, do Rosário Central, foi recusada.