Rosário Central recusa proposta do Santos por Leonardo Gil

O Rosário Central recusou uma proposta do Santos pelo meio-campista argentino Leonardo Gil, de 27 anos. De acordo com o vice-presidente Ricardo Carloni, a oferta foi insuficiente.

Leonardo foi um dos meias indicados pelo técnico Jorge Sampaoli. Ele tem contrato até 30 de junho de 2021 e é um dos destaques do Rosário.

Outro meio-campista na mira do Peixe é Pablo Pérez, do Boca Juniors, mas as negociações não avançaram. O reforço mais próximo é Yeferson Soteldo, venezuelano ex-Huachipato. Ele já está no Brasil para acertar os últimos detalhes contratuais.

Ainda sem contratações para 2019, o Santos terá seu primeiro compromisso diante do Corinthians, em amistoso neste domingo, em Itaquera. A estreia oficial ocorrerá contra a Ferroviária, dia 19, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.