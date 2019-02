Santos avança por Abner após colher boas referências com Argel

O Santos avançou na negociação pelo lateral-esquerdo Abner, do PSTC. Após duas contrapropostas, há acordo encaminhado pelo jogador de 22 anos.

O Peixe colheu boas referências do atleta com Argel Fucks, seu técnico no Coritiba em 2018. Ouvi-se elogios sobre a parte técnica e física. Havia a preocupação com o histórico médico de Abner depois de duas cirurgias no joelho.

Os representantes de Abner esperam pelo “sim” do Alvinegro para definir os últimos detalhes com o PSTC e marcar os exames médicos. A expectativa é de um desfecho ainda nesse fim de semana. O presidente José Carlos Peres comenta:

“O menino quer jogar no Santos até de graça, tal a vontade dele. Tenho falado direto com o investidor sócio do PSTC”, disse o mandatário, à Gazeta Esportiva.

Como antecipado, o Santos priorizava uma unanimidade para substituir Dodô: Adriano ou Jorge. Sem sucesso pela dupla, o Peixe procurou uma opção viável, como Abner e Carleto. Dentre os dois, o técnico Jorge Sampaoli prefere o primeiro por causa da experiência europeia no Real Madrid B, sob o comando de Zidane.

Abner foi comprado pelo Real Madrid em 2014 e atuou pelo time B antes de ser emprestado ao Estoril, de Portugal, em 2017. O ala retornou ao Coritiba no ano passado. Seus direitos são vinculados ao PSTC e o clube aceita emprestá-lo por um ano, com opção de compra.

A lateral esquerda conta apenas com Orinho atualmente. O jovem não agradou a Sampaoli e foi preterido pelo improvisado Copete na posição.