Sem Adriano e Jorge, Santos analisa chegada de “lateral acessível”

O Santos busca um substituto à altura de Dodô para a lateral esquerda. O Peixe tentou Adriano, do Besiktas-TUR, e Jorge, emprestado pelo Monaco-FRA ao Porto-POR, mas não obteve sucesso. Diante desse cenário, o Alvinegro pensa em uma “solução acessível”.

Abner, ex-Coritiba e com direitos econômicos ligados ao PSTC, e Thiago Carleto, sem clube depois de passagem pelo Ittihad FC, da Arábia Saudita, foram oferecidos e são analisados. O clube também está de olho em Felipe Jonatan, do Ceará, e Bruno Melo, do Fortaleza.

Anteriormente, o Santos procurou Guilherme Marques, do Malatyaspor-TUR, e Natanael, do Ludogorets-BUL. Todas as opções são brasileiras por causa do limite de cinco estrangeiros por partida.

Adriano tem contrato até o meio do ano e pode ser opção para o segundo semestre. Jorge também é alvo do Flamengo e o retorno ao futebol brasileiro neste momento é improvável.

O técnico Jorge Sampaoli tem apenas Orinho como lateral-esquerdo de origem à disposição. O jovem não agradou e Copete tem sido improvisado na função.

