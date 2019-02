Após consultas, Abner e Carleto esperam propostas do Santos

Os laterais-esquerdos Abner, do PSTC, e Thiago Carleto, sem clube após rescindir com o Al-Ittihad FC, esperam por propostas oficiais do Santos nos próximos dias.

O Peixe fez consultas aos empresários da dupla nos últimos dias e prometeu uma resposta em breve. Dentre os dois, Abner agrada mais ao técnico Jorge Sampaoli, mas o histórico de lesões no joelho do jovem de 22 anos preocupa.

Sampaoli gostaria de contar com um lateral de peso, como Adriano, do Besiktas-TUR, porém, sabe da necessidade urgente para a posição que conta apenas com o desprestigiado Orinho – Copete ou Pituca têm sido improvisados na função.

Abner foi comprado pelo Real Madrid em 2014 e atuou pelo time B, dirigido por Zidane, antes de ser emprestado ao Estoril, de Portugal, em 2017. O ala retornou ao Coritiba no ano passado. Seus direitos são vinculados ao PSTC e o clube aceita emprestá-lo.

Carleto está livre e gostaria de atuar pelo Alvinegro, onde foi revelado. A proximidade com a sua família em São Paulo é mais um motivo para o desejo de voltar.