Santos assina contrato com atacante que já marcou mais de 70 gols na base

O Santos acertou nesta segunda-feira o primeiro contrato profissional do atacante Matheus Moraes, da equipe sub-17. O novo vínculo é válido por três anos. O jovem é o terceiro atleta da categoria a ser valorizado pelo clube apenas neste mês. Rodrygo e Yuri Alberto, também destaques da base santista, acertaram até 2022 e 2020, respectivamente.

“Muito bom ter esse respaldo do clube e ter meu vínculo estendido. Isso me traz uma tranquilidade maior para mostrar o meu potencial e chegar à equipe profissional. Vivo esse ambiente há muitos anos e sonho um dia marcar meu nome nessa gloriosa história do Santos”, disse Matheus Moraes, que já foi convocado para Seleção Brasileira da sua categoria.

Com mais de 70 gols nas categorias de base, o jovem se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado no joelho direito no ano passado, a mesma que sofreu em 2016, mas no esquerdo.