Santos anuncia renovação de Rodrygo, joia da base, até o fim de 2022

A novela sobre a renovação de contrato de Rodrygo, atacante do sub-17 do Santos, finalmente chegou ao fim. Nesta sexta-feira, o presidente Modesto Roma anunciou que a joia acertou um novo vínculo com o clube até o final 2022.

“Teremos ele pelo menos até 2022. Mas quem sabe não reduzimos o contrato em um ano? Brincadeira”, afirmou Modesto, dando uma ‘cutucada’ na antiga gestão do Peixe, que renovou com Neymar, em 2011, diminuindo o vínculo do craque de 2015 para 2014. Ele acabou se transferindo ao Barcelona em 2013.

A negociação com Rodrygo se arrastou por um longo período. Em junho, a diretoria chegou até a barrar o atleta na equipe sub-17. Porém, o atacante voltou ao time em pouco tempo e fez seis gols em uma vitória por 15 a 0 contra o Jabaquara, pelo Paulistão da categoria.

Com o novo acordo, o Santos ficará com 80% dos direitos de Rodrygo, enquanto o próprio jogador terá 20%. Apontando como a principal promessa do time sub-17, o atacante está no Peixe desde 2011, após passagem pelo São Paulo. Multa rescisória dele será de 50 milhões de euros (R$ 182 milhões).