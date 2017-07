Artilheiro da base acerta primeiro contrato profissional com o Santos

O Santos acertou nesta sexta-feira o primeiro contrato profissional de Yuri Alberto, artilheiro das categorias de base do clube. O acordo é válido por três anos, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 183 milhões).

“É a realização de mais um sonho em minha carreira e na vida da minha família. Estou aqui desde o sub-13 e fico muito feliz por toda a estrutura e confiança que o Santos está me dando, para que possa evoluir em minha carreira. Tenho o sonho de fazer história aqui no Santos, como muitos outros Meninos da Vila fizeram e quero retribuir a essa expectativa, com gols e títulos para o clube”, comemorou o jovem.

Yuri Alberto é uma das revelações da equipe sub-17 do Santos, considerada a mais promissa do clube nos últimos anos. Na base, o jogador já marcou mais 80 gols e foi artilheiro de diversos torneios, como a Copa Zico Sub-15 (nove gols em seis jogos) e Paulista Sub-15 (32 gols em 26 jogos).

Nesta última competição, o atacante quebrou o recorde de gols de Diego (hoje meia do Flamengo), em uma edição do Paulista de base, que anotou 31 tentos no ano 2000. Ao todo na temporada 2016, Yuri Alberto marcou 51 gols em 39 jogos disputados pelo Sub-15 e Sub-17 do Alvinegro.

Colecionando convocações para a Seleção Brasileira de base, Yuri Alberto tem 100% de seus direitos ligados ao Peixe.