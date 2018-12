Santos anuncia “sim” de Sampaoli e fala em reunião para assinar

O Santos anunciou nesta quinta-feira um princípio de acerto com Jorge Sampaoli, técnico ex-seleção argentina. O Peixe confirma o “sim” do profissional à proposta de dois anos de contrato e a vinda ao Brasil no sábado para definir detalhes e assinar o acordo até o fim da gestão do presidente José Carlos Peres, na substituição de Cuca.

“Santos FC e Jorge Sampaoli têm um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes e a assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais neste final de semana”, disse o Santos em nota oficial.

Sampaoli deve trazer três membros para sua comissão técnica: dois auxiliares e um preparador físico. O valor, no total, é de cerca de R$ 1 milhão por mês. O argentino ainda discutirá algumas coisas, como o departamento de análise de desempenho enxuto, composto por apenas três pessoas.

O argentino foi seduzido pelo projeto do Santos e pelo desejo de treinar no Brasil. Antes, ele já tinha se entusiasmado com o Flamengo. O comandante sabe dos jovens jogadores com potencial e da cobrança do torcedor por um futebol vistoso, característica do seu trabalho.

Com a preferência por Sampaoli, o Alvinegro ”ignorou” Ariel Holan, do Independiente-ARG. Insatisfeitos, os agentes encerraram as conversas diante da falta de comunicação com o presidente. Um dos empresários chegou a ligar na secretaria do Business Center, em São Paulo, para tentar contato com Peres na última quarta-feira. A negociação estava avançada e a diferença entre o oferecido e o pedido era de menos de R$ 100 mil.