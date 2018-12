Santos conta com “sedução” de Sampaoli contra proposta da MLS

“O projeto do Santos o seduz”. Essa é a frase de um membro do estafe de Jorge Sampaoli. E esse é o trunfo do Peixe para vencer a concorrência do Atlanta United, da MLS, e contar com o técnico em 2019.

O argentino tem vontade de dirigir um clube brasileiro e está entusiasmado com as informações recebidas e o que já conhecia do Peixe. Ele sabe da utilização frequente das categorias de base e conhece alguns dos jovens, além de ter gostado de saber do pedido da torcida por um futebol ofensivo, característica de seu trabalho.

Sampaoli receberia um salário alto para a realidade do Brasil, perto de R$ 1 milhão, mas pensa em diminuir o máximo possível se os planos do Alvinegro o convencerem. O Atlanta oferece cifras maiores para o campeonato norte-americano, porém, a preferência é pela Vila Belmiro.

A conversa do Santos com Sampaoli foi confirmada pelo seu advogado e representante Fernando Baredes. Anteriormente, ele se empolgou com uma sondagem do Flamengo, mas o clube carioca optou por Abel Braga, outra opção do Peixe para substituir Cuca.

Com a preferência por Sampaoli, o Alvinegro”ignorou” Ariel Holan, do Independiente-ARG. Insatisfeitos, os agentes cogitam encerrar as conversas diante da falta de comunicação com o presidente. Um dos empresários chegou a ligar na secretaria do Business Center, em São Paulo, para tentar contato com Peres na última quarta-feira. A negociação estava avançada e a diferença entre o oferecido e o pedido era de menos de R$ 100 mil.