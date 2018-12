Santos esboça anúncio, mas faltam “detalhes esportivos” por Sampaoli

O Santos esboçou um anúncio no Twitter, ao publicar um emoji de olhos arregalados e na sequência uma bandeira da Argentina, mas “detalhes esportivos” separam o clube do acerto definitivo com Jorge Sampaoli.

O Peixe está confiante por causa de um acerto verbal com Sampaoli. Mais do que isso, a alternativa é Ariel Holan, do Independiente. Então, de qualquer forma, a publicação com a bandeira da Argentina não seria errada.

Com a parte financeira superada, o Sampaoli vem ao Brasil no sábado para discutir diversas questões técnicas e táticas, como informado por sua assessoria de imprensa. Ele não assinaria nada antes de tratar dos assuntos pessoalmente.

Ele viria ao Peixe com pelo menos três membros na sua comissão técnica, mas está preocupado com o departamento de análise de desempenho enxuto, com apenas três profissionais. O argentino é fissurado por esse setor do futebol.

Outras pendências são a parte tecnológica do centro de treinamento, estrutura para treinos físicos e alimentação. Sampaoli sabe do rombo financeiro do Alvinegro, mas está feliz até agora com o contato do presidente José Carlos Peres.

Pessoas próximas ao treinador afirmam que o dinheiro não é preponderante agora, mas sim um projeto vencedor e boa estrutura de trabalho. A frase utilizada foi a seguinte: “Ele é obsessivo. Não deixará detalhes ao azar”.

Como explicado pela reportagem mais cedo, o argentino foi seduzido pelo projeto do Santos e pelo desejo de treinar no Brasil. Ele sabe dos jovens jogadores com potencial e da cobrança do torcedor por um futebol vistoso, característica do seu trabalho. Por isso, deixou a proposta do Atlanta United, da MLS, de lado.

Com a preferência por Sampaoli, o Alvinegro ”ignorou” Holan. Insatisfeitos, os agentes encerraram as conversas diante da falta de comunicação com o presidente. Um dos empresários chegou a ligar na secretaria do Business Center, em São Paulo, para tentar contato com Peres na última quarta-feira. A negociação estava avançada e a diferença entre o oferecido e o pedido era de menos de R$ 100 mil.