Sánchez revela discussão no vestiário do Santos após empate com a Ferroviária

Após o empate do Santos em 0 a 0 com a Ferroviária, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, Carlos Sánchez deu uma entrevista polêmica na saída do gramado, dizendo que faltou atitude da equipe e que isso não poderia acontecer em um time grande. Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o meio-campista voltou a comentar sobre o tema e revelou que teve cobrança no vestiário.

“A discussão foi grande no vestiário. Era um jogo que não podíamos deixar de jogar o que havíamos planejado. Foi difícil. Um primeiro tempo muito ruim de todos, em que não conseguimos achar a forma, atuar como estávamos nas outras partidas”, disse.

Em Araraquara, o Peixe não fez uma boa partida e graças a boa atuação do goleiro Everson, o time de Jesualdo Ferreira não conheceu sua segunda derrota no estadual.

Apesar da crítica, Sánchez fez questão de frisar que não faltou entrega dos companheiros e reconheceu que é necessária uma melhora para a sequência.

“Depois pensando friamente, vi que foi um jogo ruim, mas que não faltou vontade. Vão ter vezes que não vai dar para colocar em campo o que foi pedido, mas temos que procurar uma forma de não nos sentir tão fracos, como nos sentimos”, finalizou.

Com a semana cheia para treinamentos, o Santos volta a campo no próximo sábado, diante do Ituano, em Itu, às 16h30, pela 7ª rodada do Paulistão.