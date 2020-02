Sánchez admite que faltou atitude ao Santos contra a Ferroviária

O Santos ficou no 0 a 0 com a Ferroviária neste domingo. O placar, por si só, já não é bom, mas o desempenho do Peixe em campo foi pior ainda. Carlos Sánchez admitiu, na saída de campo, que a equipe praiana ficou devendo em Araraquara.

“Faltou atitude. Com time grande isso não pode acontecer, temos que trabalhar, fizemos uma partida difícil hoje. Temos que trabalhar e não ter desculpas, porque ainda faltam coisas. São pontos que às vezes valem muito. É levantar a cabeça, apesar de não ter saído com a vitória”, disse, ao Premiere.

No intervalo do confronto, Sánchez fez pelo menos a alegria de um torcedor santista que levou uma grande faixa ao estádio, escrita em espanhol, e que pedia uma camisa do uruguaio.

“Sim, com coisas pequenas fazemos crianças, torcedores, muito felizes. Eles sabem que podemos dar mais e assim temos de seguir trabalhando”, concluiu.