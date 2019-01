Sampaoli vê tranquilidade com vitórias e pressiona diretoria do Santos por reforços

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, está preocupado com a “tranquilidade” da diretoria na procura por reforços. Na visão do argentino, as três vitórias no Campeonato Paulista diminuíram a urgência do presidente José Carlos Peres e dos demais membros da diretoria e departamento de futebol.

O desempenho acima da expectativa de Sampaoli neste início de temporada o anima e o faz exigir contratações rápidas para que não se perca tempo de treinamento durante esse momento positivo. Com as contratações esperadas, a previsão é brigar de igual por igual com os maiores elencos do Brasil, como Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

A promessa de Peres era de oito reforços. Everson, Felipe Aguilar e Soteldo chegaram. A negociação por Ronaldo está emperrada. A comissão técnica ainda quer um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um centroavante.

Em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, José Carlos Peres disse estar inquieto e ter “vários reforços no gatilho”. De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, não há negociações perto da oficialização e muitas em andamento. O lateral-esquerdo Adriano e os centroavantes Blandi, Ricardo Oliveira e Alexandre Pato são alguns dos nomes na mira.

Com 100% de aproveitamento após três rodadas no Paulistão, o Santos volta a campo para enfrentar o Bragantino nesta quinta-feira, no Estádio Nabi Abid Chedid, às 19h15 (de Brasília).

