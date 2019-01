Santos não tem alternativa para Ronaldo e pode pedir dinheiro ao Flamengo

O Santos está longe de equacionar o contrato de empréstimo de Ronaldo. E sem alternativas no elenco do Flamengo, o Peixe pode pedir uma compensação financeira para encerrar a negociação pela venda de Bruno Henrique.

O Alvinegro vendeu o atacante por R$ 23 milhões + Ronaldo por uma temporada, com valor de compra fixado em 3 milhões de euros (R$ 12,7 mi). O clube, porém, esbarrou na pedida salarial, além de luvas e comissão do empresário.

O Santos acha inadmissível o salário de Ronaldo pular dos R$ 30 mil recebidos no Flamengo para R$ 80 mil na Vila Belmiro. O agente do atleta, André Cury, vê a quantia aceitável, além de querer R$ 120 mil por mês no caso da aquisição. Há ainda a exigência por R$ 100 mil de comissão e bonificação após 25 jogos como titular.

Antes de Ronaldo, o Alvinegro pensou em nomes como Trauco, Willian Arão, Jean Lucas e Lucas Silva, mas nenhum é unanimidade. Se o impasse persistir, a saída será solicitar mais dinheiro ao Flamengo.

Enquanto isso, Bruno Henrique já disputou duas partidas pelo Rubro-Negro. O Santos não esperava dificuldade por Ronaldo e selou a venda do camisa 11 mesmo sem o empréstimo amarrado.