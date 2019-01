Sampaoli revela emoção ao pisar na Vila e pede casa cheia

Depois de vencer a Ferroviária por 1 a 0 em sua estreia oficial pelo Santos, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Jorge Sampaoli foi além de comentar as situações de jogo e analisar a atuação de seus comandados. Em determinado momento de sua entrevista coletiva, o treinador argentino fez questão de exaltar a Vila Belmiro, considerada pelo próprio um templo do futebol mundial.

“Entrar neste campo (Vila Belmiro) é emocionante, por todas as pessoas mais importantes que eu que já estiveram aqui. Me gerou certo nervosismo em alguns momentos”, disse Sampaoli.

Mesmo na estreia do time em casa na temporada, a torcida do Santos não marcou presença em peso para acompanhar o triunfo com gol de Jean Mota, um dos destaques da partida, inclusive. Ao todo, apenas 8,5 mil pagantes compareceram à Vila e, mesmo com o resultado positivo, os torcedores não deixaram de protestar por reforços.

“O estádio esteve num 60% e que esperamos que esteja num 100%. Temos que lotar esse estádio, Santos é daqui e merece jogar aqui na Vila Belmiro. Seria bom ver o estádio cheio e isso é nossa responsabilidade. Espero que isso aconteça”, completou Sampaoli, que fez a ressalva da necessidade da equipe “chamar” a torcida com bom desempenho dentro de campo e grandes atuações.

Apesar do desejo de contar com a Vila cheia, Sampaoli terá de esperar. Isso porque a casa santista passará por reformas tanto no gramado, quanto nas luminárias. A expectativa é de que o Peixe mande suas partidas nos estádios do Pacaembu, Prudentão (Presidente Prudente), Santa Cruz (Ribeirão Preto) e Martins Pereira (São José dos Campos).

Com três pontos conquistados diante da Ferroviária, o Santos sustenta a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. O próximo compromisso do Peixe é na próxima quinta-feira, ás 19h15 (de Brasília), no Walter Ribeiro, contra o São Bento. Depois, no domingo, os comandados de Sampaoli terão pela frente um clássico contra o São Paulo no Pacaembu.

