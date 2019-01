Noguera está próximo de acertar com o lanterna da segunda divisão espanhola

O zagueiro Fabián Noguera, do Santos deve ser novamente emprestado. O argentino publicou uma foto viajando para a Espanha, e pode acertar com o Gimnàstic, atual lanterna da segunda divisão do futebol espanhol. A informação é do site Diari Més, da Catalunha.

Ainda segundo a publicação, o empréstimo será válido até junho deste ano, final da temporada europeia. O contrato com o Peixe vai até 2021. Entretanto, o defensor não faz parte dos planos de Jorge Sampaoli.

Na última temporada, Noguera atuou pelo Estudiantes, onde conseguiu ser titular. Tanto que o clube argentino queria a permanência do zagueiro, mas não teve sucesso e assim, o defensor retornou para a Vila Belmiro.

Em julho de 2016, Noguera foi contratado pelo Peixe, mas nunca conseguiu apresentar um bom futebol. Foram apenas 19 jogos e dois gols.

Com a saída do defensor, são seis estrangeiros no Santos. São eles: Soteldo, Felipe Aguilar, Carlos Sánchez, Copete, Bryan Ruiz e Derlis González. Entretanto, o paraguaio e costarriquenho pediram para deixar a Vila Belmiro.