Sampaoli reforça pedido por um centroavante de peso no Santos

Uma das posições mais carentes do atual elenco do Santos é a de centroavante. Sem uma grande referência depois da saída de Gabigol, o Peixe procura no mercado alternativas para suprir a ausência e ter um camisa 9 que faça muitos gols.

Após a vitória contra a Ferroviária por 1 a 0, na estreia do Campeonato Paulista, o técnico Jorge Sampaoli reforçou o pedido por um homem gol. Além disso, o treinador argentino fez questão de lembrar que o Alvinegro da Vila Belmiro jogou sem as grandes referências do time no ano passado.

Veja também: Sampaoli reclama do calor e confia no Santos como protagonista

“Hoje o Santos jogou sem Rodrygo, Gabigol e Bruno Henrique que eram armas muito importantes no ano passado. Os jovens aproveitaram a oportunidade hoje. Seria bom que viesse um jogador de experiência”, disse Sampaoli.

Blandi, do San Lorenzo é o nome do momento. O comandante teria pedido Ricardo Oliveira, atualmente no Atlético-MG. Porém, o atacante do Galo gera discórdia entre a cúpula do Santos, e o centroavante argentino tem o aval do treinador.

Agora, o Peixe se prepara para enfrentar o São Bento. A partida está marcada para às 19h15 (horário de Brasília), em Sorocaba, pela segunda rodada do Paulistão.