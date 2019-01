Sampaoli reclama do calor e confia no Santos como protagonista

O técnico Jorge Sampaoli gostou do que viu do seu time na tarde deste sábado, contra a Ferroviária, na Vila Belmiro, pela estreia da equipe no Campeonato Paulista. Apontando o calor como um fator de dificuldade, já que os termômetros bateram os 35ºC durante a partida, ele explicou que a intensidade dos seus comandados esteve no limite do aceitável.

“É muito difícil suportar um nível alto com esse calor. Pesa muito, se faz muito difícil ter um ritmo alto e intenso”, avaliou o treinador, que seguiu com o discurso de, independentemente dos reforços, tentar ser protagonista nas partidas que joga.

“Nós tentamos ter a bola, se defender com a bola, ter mais tempo com ela para não ter que nos defender tanto. Não podemos ser ultradefensivos tendo a bola. Por ter tanto domínio, e não ser tão claro, o primeiro tempo poderia ter terminado 2 a 0. Mas tivemos um rival que se defendeu bem”, observou, confiante em seu trabalho.

“O jogo foi favorável, como foi contra o Corinthians. No posicionamento, na quantidade de passes no campo rival. mas faltou contundência, tivemos aproveitamento baixo nas chances de gol. O rival estava muito bem ordenado em campo. Esse é o primeiro jogo oficial, claro que tinha que ser protagonista. Contente pelo esforço dos jogadores que mereceram ganhar. Ainda falta muito para um rendimento ótimo”, concluiu.

O treinador agora terá alguns dias de treinamento e descanso antes de voltar ao gramado. Na próxima rodada, os comandados de Sampaoli farão seu primeiro jogo como visitante diante do São Bento, na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Sorocaba.