Sampaoli explica ausência de Cueva no Santos e cita problema familiar

Após a goleada do Santos por 4 a 0 sobre o América-RN e a classificação à terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, o técnico Jorge Sampaoli explicou a ausência de Cueva.

O treinador relatou um problema familiar do peruano – saúde da sua esposa, que mora no Peru -, e pediu para o meia ser exemplo. O Peixe, em nota oficial, não citou esse fato.

“A ausência do Cueva se deve ao fato dele atrasar aos treinos, ao faltar nos treinos, fica difícil de estar na lista de relacionados. Não há necessidade de muito conflito. O mais importante é o clube, o respeito pelo clube é o que mais importa. Quem não respeitar, seguramente terá inconvenientes. Ele queria estar relacionado, mas optamos por ele não estar por causa do grupo. Pensamos que para o futuro o Cueva vai ser muito importante. Eu acredito nele, acredito que ele vale muito para o nosso grupo”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“Quando nós demos o ok para que o Cueva viesse para o Santos, valorizamos sua capacidade como jogador de futebol na seleção. Eu o enfrentei. Pessoalmente, não o conheço muito bem. É um jogador valioso para nós, por isso está aqui. Não posso julgar por eventos anteriores que eu não conheço. O Cueva disse que teve um problema familiar e que não conseguiria pegar o voo. Ele tem de ser um exemplo para todos os jovens”, completou o treinador.

Cueva voltará a ficar à disposição do Peixe contra o Corinthians, domingo, em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Com histórico de indisciplina no São Paulo e na seleção peruana, o armador tem sido elogiado pela dedicação nos treinamentos e ajuda aos mais jovens.