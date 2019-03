Cueva perde treino e vaga no Santos; Pituca deve ser lateral contra o América

Cueva não foi aos dois treinamentos da última terça-feira, no CT Rei Pelé. O peruano alegou atraso no voo de volta ao Brasil depois de dois dias de folga e não chegou a tempo. Ele voltou às atividades nesta quarta, trabalhou como reserva do Santos e não foi relacionado para a partida contra o América-RN.

“O jogador Cueva informou ao clube na última segunda-feira que devido a um atraso da sua aeronave perdeu a conexão para o Brasil, chegando apenas na terça-feira à tarde na cidade. Treinou em dois períodos nesta quarta normalmente”, disse o Santos, em nota oficial enviada à Gazeta Esportiva.

O Peixe foi esboçado pelo técnico Jorge Sampaoli com Diego Pituca como lateral-esquerdo na última atividade antes da partida diante do América-RN, quinta, às 21h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Sem Felipe Jonatan, que já disputou a atual competição pelo Ceará, Sampaoli deve improvisar o meio-campista e não Copete. Orinho, jogador da posição, não foi testado nessa semana.

No meio-campo, Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez retornaram depois de descanso contra o Oeste, no último sábado. Jean Mota atuou como volante, enquanto Jean Lucas fiica entre os reservas. Everson e Rodrygo também ganham chance. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo ainda não ficam à disposição.

A provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Jean Mota, Carlos Sánchez e Soteldo; Rodrygo e Derlis González.

A decisão será em jogo único. Empate levaria a eliminatória para a disputa de pênaltis.

