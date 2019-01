Sampaoli comenta disputa entre goleiros no Santos: “Que defenda o melhor”

O Santos anunciou Everson como reforço nesta quinta-feira. O goleiro ex-Ceará chega para substituir Vladimir, emprestado ao Avaí, e disputar posição com Vanderlei, titular desde 2015.

Depois da goleada sobre o São Bento, o técnico Jorge Sampaoli comenta a disputa entre os atletas de posição e projeta a melhora de ambos.

“A ida do Vladimir a outro clube deu a necessidade de trazer um outro goleiro. A prioridade é do Vanderlei, que terminou o ano e começou muito bem em 2019. Nos dá muita segurança. Everson terá de trabalhar para alcançar um goleiro de muito nível. É a concorrência e que defenda o melhor. Vanderlei é um grande goleiro e foi muito bem nesses três jogos”, disse Jorge Sampaoli, em entrevista coletiva.

Everson está regularizado e deve ficar no banco de reservas contra o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O contrato de Everson é de quatro temporadas. O Santos pagou R$ 4 milhões por 80% dos direitos econômicos. O atleta foi indicado por Sampaoli.