Vladimir fala sobre saída do Santos rumo ao Avaí: “Projeto bacana”

Vladimir foi emprestado pelo Santos ao Avaí nesta quinta-feira. O contrato vai até o fim de 2019 e o clube catarinense pagará 30% do salário.

À Gazeta Esportiva, Vladimir explicou a opção pelo Avaí e projetou finalmente ser titular em toda uma temporada depois de ser reserva de vários goleiros no Peixe, como Vanderlei, Aranha e Rafael.

“Eu vejo com bons olhos a ida para o Avaí, time com torcida, voltou para a Série A e com projeto bacana. Campeonato Catarinense muito competitivo, mudou muito. Sair, jogar, pegar mais experiência, quilometragem… Meu contrato vai até o fim de 2020, tem muito acontecer e as coisas só acontecem mesmo quando atleta está jogando, em atividade. Vejo com bons olhos, encaro com muita seriedade, planejando apenas coisas boas em 2019 para mim e ao Avaí. Estou indo vestir a camisa e honrar da melhor maneira possível até o último dia de contrato”, disse Vladimir, à reportagem.

Antes de acertar com o Avaí, Vladimir foi procurado por América-MG, Chapecoense e Gil Vicente-POR. A decisão de sair do Alvinegro veio depois de Vanderlei permanecer e Everson, do Ceará, chegar.

Vladimir teve inúmeras chances de sair nos últimos anos, mas o Santos vetou. Para 2019, a expectativa era de ser titular por conta da procura do São Paulo a Vanderlei. No fim das contas, porém, ele foi mantido, Everson foi contratado e o Menino da Vila seria terceira opção.

Vladimir tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2020. O goleiro está no clube há 12 anos e é profissional desde 2009 – era o mais antigo do atual elenco. Ao todo, são 61 partidas disputadas.