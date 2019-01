Santos paga Ceará à vista e anuncia contratação de Everson

Mais um reforço! Bem-vindo ao Peixe, Éverson! O goleiro chega ao clube com um contrato de 4 anos. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/v0xqdQcl8g — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 24 de janeiro de 2019

O Santos anunciou a contratação do goleiro Everson, do Ceará, na tarde desta quinta-feira. O jogador de 28 anos chega em acordo por quatro temporadas.

O Peixe pagou R$ 3 milhões à vista pelo atleta indicado pelo técnico Jorge Sampaoli. Everson substituirá Vladimir como alternativa ao titular Vanderlei.

“Recebi tudo. R$ 3 milhões do Santos, R$ 400 mil com uma dívida do Paraná (perdoada pelo Santos) que usei na compra do Richard e o restante (R$ 600 mil) o empresário pagou”, disse Robinson de Castro, presidente do Ceará, à Gazeta Esportiva.

Everson foi aprovado nos exames médicos e deve ficar à disposição já no domingo, em clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Everson se junta a Felipe Aguilar e Yeferson Soteldo como reforços oficializados pelo Santos. Ronaldo, emprestado pelo Flamengo na negociação por Bruno Henrique, será anunciado em breve.