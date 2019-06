Sampaoli chama Vanderlei de “incrível” e explica opção por Everson no Santos

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, optou por Everson como goleiro titular na reta final do primeiro semestre. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira, ele explicou a decisão.

Após o rodízio entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil, Sampaoli quer um goleiro definitivo no Campeonato Brasileiro. E, pelo jeito, Vanderlei continuará no banco de reservas.

“A decisão técnica tem a ver com o desenrolar do jogo. Iniciar bem para terminar bem. Everson nos deu um pouco mais de decisão como jogador. Como goleiro Vanderlei segue incrível, mas para o funcionamento do jogo escolhemos Everson por agora por fazer a gente jogar de trás”, disse Sampaoli.

Os números dos goleiros são equilibrados. O diferencial de Everson é ter a bola nos pés naturalmente, enquanto Vanderlei não estava acostumado a repor rápido, arriscar lançamentos e atuar como um líbero na defesa.

Vanderlei fez seis jogos no Brasileirão e pode ser negociado com outra equipe da Série A. A princípio, porém, a ideia é ficar. Flamengo, Grêmio e São Paulo procuraram o goleiro em 2018.

