Sampaoli aprova ideia de renovação no Santos: “Quero ficar muito tempo aqui”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, gosta da ideia de renovar o contrato. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o presidente José Carlos Peres pretende oferecer um novo acordo até dezembro de 2023. O atual vínculo termina em 14 meses.

O Peixe deve formalizar a oferta nos próximos dias. Mais do que um contrato em si, a diretoria vê um ato de boa fé e total aprovação do trabalho.

“Tema de multa e contrato era privado, tínhamos que corrigir algo mal feito e que se soluciona sem problema. Sobre o lugar que tenho hoje: quero ficar muito tempo aqui. Que haja essa possibilidade. Tudo depende de resultado, mas não tivemos algo formal sobre contrato. Seria muito bom cumprir o sonho de ser campeão com o Santos. É encerrar um ciclo. Ideia é sair campeão, ou ao menos tentar. Se eu tiver mais tempo, muito melhor. Ideia é cumprir objetivo desportivo. Esse clube é muito importante, estou feliz aqui e na cidade. Tomara que eu possa cumprir meu sonho de ser campeão”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O presidente Peres e o diretor de futebol Paulo Autuori se animaram com a abertura de Jorge Sampaoli a permanecer em 2020. Antes, o técnico era reticente. Agora, mostra vontade de participar do planejamento e virar o ano em Santos.

“Hierarquia, lugar… Vamos organizar. Estamos vendo contratações, analisando os jovens. Falamos todo tempo com quem está comigo. Não cometeremos os mesmos erros ou diminuiremos. Planejamento organizado, com o pressuposto do clube. Diretoria, diretor de futebol, treinador… Que haja organização e ordem sérias. Que estejamos no caminho certo. É mais importante o planejamento que o dinheiro. Temos que fazer campanha melhor, já ver ano que vem. Esse ano praticamente terminou em planejamento. (Paulo) Autuori é muito sério e destacado no meio, conhece mais do futebol brasileiro do que eu”, completou o treinador.

O mandato de Peres se encerra junto ao atual término do contrato de Sampaoli, em dezembro de 2020, mas o presidente quer deixar o treinador como legado para seu sucessor ou outro candidato vencedor. O mandatário nega qualquer chance de disputar a reeleição.

Jorge Sampaoli enxerga o elenco perto do ideal – ele ainda quer pelo menos um volante -, e, se permanecer, quer dar minutos a novos Meninos da Vila a partir do Campeonato Paulista.

Sampaoli tem multa rescisória de R$ 10 milhões no contrato e foi procurado por Irã, Marrocos, Equador, Bétis (ESP), Atlético-MG e Flamengo em 2019.

