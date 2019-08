Sampaoli se anima com planejamento e fala sobre ficar no Santos em 2020

Jorge Sampaoli está animado com o planejamento do Santos para 2020. A chegada do diretor de futebol Paulo Autuori empolgou o técnico e aumentou a chance de permanência na próxima temporada.

Sampaoli tem mais 16 meses de contrato, mas a pessoas próximas se mostrava reticente sobre ficar depois do Campeonato Brasileiro.

Agora, o treinador quer planejar o Peixe e já admite cumprir o acordo. Ele vê totais condições do time vencer o Brasileirão e disputar com possibilidade de título a Libertadores da América.

Jorge Sampaoli não gostava da falta de comunicação com a diretoria e de algumas decisões demoradas ou surpreendentes. Com Autuori, o departamento de futebol passa a ter um elo com o presidente José Carlos Peres e alguém com liberdade para se posicionar sem a precisar do aval dos gestores na maioria dos assuntos.

Sampaoli enxerga o elenco perto do ideal – ele ainda quer pelo menos um volante -, e, se permanecer, quer dar minutos aos novos Meninos da Vila a partir do Campeonato Paulista.

Jorge Sampaoli tem multa rescisória de R$ 10 milhões no contrato e foi procurado por Irã, Marrocos, Equador, Bétis (ESP), Atlético-MG e Flamengo em 2019.

