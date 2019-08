Santos prepara proposta de renovação do contrato de Jorge Sampaoli

O Santos quer renovar o contrato de Jorge Sampaoli até o fim de 2023. O atual vínculo se encerra em dezembro de 2020. A informação foi revelada à Gazeta Esportiva pelo presidente José Carlos Peres.

O Peixe prepara a proposta e pretende mostrar a Sampaoli a total satisfação com o trabalho, oferecendo um projeto de longo prazo, com a previsão de conquistas em campo, ajuda na profissionalização do clube e identidade de jogo em todas as categorias.

O presidente Peres e o diretor de futebol Paulo Autuori se animaram com a abertura de Jorge Sampaoli a permanecer em 2020. Antes, o técnico era reticente. Agora, mostra vontade de participar do planejamento e virar o ano em Santos.

O mandato de Peres se encerra junto ao atual término do contrato de Sampaoli, em dezembro de 2020, mas o presidente quer deixar o treinador como legado para seu sucessor ou outro candidato vencedor. O mandatário nega qualquer chance de disputar a reeleição.

Jorge Sampaoli enxerga o elenco perto do ideal – ele ainda quer pelo menos um volante -, e, se permanecer, quer dar minutos a novos Meninos da Vila a partir do Campeonato Paulista.

Sampaoli tem multa rescisória de R$ 10 milhões no contrato e foi procurado por Irã, Marrocos, Equador, Bétis (ESP), Atlético-MG e Flamengo em 2019.

