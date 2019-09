Sampaoli aguarda recuperação, mas conta com Evandro titular no Santos

O técnico Jorge Sampaoli aguarda pela recuperação, mas conta com Evandro titular no Santos para enfrentar o Grêmio no próximo sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino planejou visitar o Flamengo com Evandro no meio-campo no último sábado, no Maracanã, porém, o jogador não se recuperou a tempo após edema na coxa esquerda. A expectativa é de tê-lo pronto no fim de semana.

Evandro iniciou a transição na última segunda-feira, no CT Rei Pelé, e deve treinar com bola entre quarta e quinta-feira para saber se tem condição de sair jogando diante do Tricolor.

Sampaoli estava animado com o desempenho de Evandro nos treinamentos e espera ter maior controle no meio com a presença do atleta. O técnico crê que Carlos Sánchez está distante da sua melhor forma técnica e pode sacá-lo na próxima rodada.

Diego Pituca, suspenso no Maracanã, é retorno certo. Gustavo Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque garantido. Luan Peres pode ter sequência como titular.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com