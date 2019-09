Luan Peres diz que estreia foi “válida” e espera substituir Gustavo no Santos

Luan Peres gostou de sua estreia pelo Santos, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo no último sábado, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro atuou como lateral-esquerdo, função conhecida na sua carreira, e agradou. A expectativa agora é substituir Gustavo Henrique contra o Grêmio – o concorrente está suspenso pelo terceiro cartão amarelo para a partida de sábado, na Vila Belmiro.

“É uma fogueira entre aspas, todo mundo quer jogar jogo assim. Flamengo no Maracanã, segundo contra primeiro… Partida magnífica, muito boa. Queria ter estreado antes, não tive oportunidade. Foi um grande jogo. Não conversamos (ele e Sampaoli), foi tudo muito rápido. Perdemos, todo mundo de cabeça quente. Vi notícias que ele falou bem, fico feliz. Sobre a estreia, estava preocupado sobre o ritmo, cansaço, mas com o decorrer da partida foi tudo normal. Foi super válido e faço boa análise, tive grande estreia. Tenho que pensar evoluir, claro, na lateral ou de zagueiro, mas pela circunstância, grande adversário, foi estreia válida”, disse Luan Peres, em entrevista coletiva.

“Ainda não conversei, não houve treino. Não sei o que ele pensa, mas pela suspensão do Gustavo, todos querem jogar e estou com essa confiança querendo jogar. Se ele optar por mim, estarei à disposição”, completou.

Luan Peres não atuava desde maio, pelo Brugge (BEL). A rotina no CT Rei Pelé o fez não sentir tanto a falta de ritmo.

“Fazemos muitos amistosos aqui também. Isso conta bastante. A cada 15 dias tem um jogo, todos ficam com ritmo. Não é igual, mas chega próximo. Todos acabam tendo ritmo. É importante. Não pedi para sair, mas não sei se aguentaria 90, poderia sentir algum cansaço. Estava, inteiro, falei no intervalo que estava bem e foi opção tática (a substituição no segundo tempo)”, concluiu.

O Santos caiu para a terceira colocação, com 37 pontos, dois atrás do Palmeiras e cinco de distância do Flamengo. O Peixe deve ter os retornos de Diego Pituca e Evandro para o início do segundo turno diante do Grêmio.

