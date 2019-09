Evandro inicia transição no Santos após problema na coxa

Evandro iniciou a transição do departamento médico para o campo na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O meia do Santos se recupera de edema na coxa esquerda e ainda não trabalhou com bola.

O Peixe vive a expectativa de ter o jogador em campo contra o Grêmio no próximo sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Evandro desfalcou o Alvinegro diante do Flamengo, no último sábado. O primeiro exame acusou contratura. Na sequência, após nova ressonância magnética, o atleta foi diagnosticado com o edema.

Diego Pituca, que esteve suspenso, é retorno certo. Gustavo Henrique é desfalque após receber o terceiro cartão amarelo no Maracanã.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com