Robinho é visto andando de bicicleta em Santos

O atacante Robinho, ex-Santos, foi visto dando uma volta de bicicleta nesta sexta-feira na cidade da baixada. De férias no Brasil, o jogador foi flagrado pedalando próximo à Praça da Independência, um dos principais e mais movimentados pontos do município.

Atualmente, Robinho veste a camisa do İstanbul Başakşehir, da Turquia. O jogador tem o costume de aproveitar suas férias em Santos com a sua família. O atacante tem um apartamento em São Vicente, cidade vizinha e local onde o ídolo nasceu.

As fotos que circulam na internet mostram Robinho sorridente e usando uma camisa regata e chinelos. Apesar da presença do jogador na cidade, o Santos não tem interesse algum em sua contratação.

Revelado pelo Santos, Robinho acumula três passagens pelo Santos. Depois de se transferir para o Real Madrid em 2005, o atacante retornou ao Peixe em 2010, porém logo retornou à Europa. Quatro anos depois, o jogador vestiu a camisa alvinegra novamente, permanecendo até 2015.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com