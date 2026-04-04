Com Gabigol e sem lateral, Santos fecha preparação para visitar o Flamengo

O Santos está pronto para enfrentar o Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca comandou o último treino antes da partida neste sábado, no CT Rei Pelé.

O treinador contará com o retorno de Gabigol. O atacante está recuperado de um edema na coxa direita, sofrido durante a pausa da data Fifa. Ele treinou normalmente com o grupo e vai viajar para o Rio de Janeiro.

De volta e pronto 🦾 pic.twitter.com/YptguAP7yk — Gabriel B. (@gabigol) April 4, 2026

Desfalques de peso!

Em contrapartida, Neymar é desfalque. O meia-atacante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Rony é outra baixa, pelo mesmo motivo.

Com um pequeno edema no quadríceps direito, o lateral-direito Igor Vinícius não ficará à disposição. O atleta passará o final de semana fazendo tratamento intensivo com a fisioterapia no Departamento Médico.

Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Mayke (preservado por uso de corticoide) e Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita) também não estão à disposição.

Escalação do Santos

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Adonis Frías (Arão), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Rollheiser (Thaciano); Barreal, Gabigol e Moisés.

Situação do Santos

Ao vencer o Remo, o Santos encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias e conquistou os primeiros três pontos com Cuca no comando. O Peixe deixou a zona de rebaixamento e chegou à 13ª posição, com dez pontos, três a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona da degola.

Próximo jogo do Santos

Jogo: Flamengo x Santos

Flamengo x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (10ª rodada) Data e horário: 5 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

5 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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