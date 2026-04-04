Robinho Jr. volta a jogar pelo Santos em meio a impasse contratual

Joia do Santos, Robinho Jr. voltou a receber uma chance na vitória da equipe sobre o Remo, na última quinta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem atacante entrou na reta final da partida e atuou por cerca de seis minutos.

A última partida do jogador pelo Peixe havia sido há mais de dois meses. Na ocasião, ele entrou na segunda etapa do duelo com a Chapecoense, na Arena Condá, pela primeira rodada do Brasileirão. O time alvinegro perdeu por 4 a 2.

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Impasse contratual

O 'retorno' de Robinho Jr. ocorre em meio às negociações para renovação contratual do Menino da Vila. A diretoria presidida por Marcelo Teixeira negocia a extensão do vínculo com o estafe do garoto há mais de um mês, mas ainda não chegou a um consenso.

No início de março, as partes se reuniram e avançaram nas tratativas, mas um acordo ainda não foi fechado. Restam alguns pontos a serem discutidos, como detalhes financeiros e o tempo de contrato. O vínculo atual do jogador, visto como uma grande promessa, vai até 30 de abril de 2027.

Robinho Jr. havia perdido espaço com a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, mas vive expectativa de recuperar o prestígio com Cuca.

Antes de ser demitido, Vojvoda chegou a 'descer' Robinho para o sub-20, na tentativa de dar ritmo de jogo ao atleta de 18 anos. A princípio, ele atuaria em um jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O jovem até apareceu na arte pré-jogo, mas acabou nem sendo relacionado.

O estafe do Menino da Vila pediu que ele não atuasse, devido ao impasse envolvendo sua renovação contratual.

Promovido ao profissional em 2025, Robinho Jr. soma 22 partidas e uma assistência pelo Santos. Sempre visto com bons olhos pela torcida, o atacante entrou em campo apenas sete vezes na atual temporada.