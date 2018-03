Santos “vence” Corinthians e aposta em jovem zagueiro; conheça

O Santos anunciou a contratação de Gabriel Oliveira, zagueiro de 19 anos, nesta sexta-feira. Na matéria publicada no site oficial do Peixe, o jogador aparece ao lado do presidente José Carlos Peres e do vice-presidente Orlando Rollo, como se fosse um reforço para o elenco profissional. Ele ainda não é, mas deve ser em breve.

A princípio, o defensor treinará com o time B para se adaptar melhor e ficar mais perto dos profissionais. O jovem chega como aposta da diretoria, indicado pelo observador técnico Ricardo Crivelli, o Lica. Ele veio do Vitória e esteve bem próximo de reforçar o Corinthians. O contrato vai até fevereiro de 2021.

Gabriel mede 1,91 m de altura e coleciona convocações para seleções brasileiras de base. O beque foi capitão do sub-20 nacional em 2017. Pelo Vitória, foi campeão da Copa do Brasil sub-17.

“Estar aqui significa muito pra mim porque é um sonho. Uma camisa como essa que já foi vestida por alguns dos maiores jogadores da história. É gratificante pra mim e pra minha família. A torcida pode esperar muita garra, dedicação e espírito de luta. Pode ter certeza que vou me doar 100%”, disse Gabriel, no anúncio oficial.

O Santos conta com sete zagueiros atualmente: Lucas Veríssimo, Cleber Reis, David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Robson Bambu e Matheus Guedes. Os dois primeiros, porém, podem sair. Veríssimo está em alta no mercado e quase foi para o Spartak-RUS em janeiro. Cleber procura um clube para ser emprestado no futebol brasileiro.

Gabriel Oliveira é uma aposta para um futuro próximo no elenco profissional e uma contratação programada para prováveis baixas na defesa. Sabino, do time B, também é visto com bons olhos internamente.