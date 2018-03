Santos supera Palmeiras e contrata jovem equatoriano; conheça

O Santos superou a concorrência do Palmeiras e contratou um zagueiro equatoriano para a equipe sub-20. Trata-se de Jackson Porozo, de 17 anos e 1,93 m de altura. O jogador vinha atuando como profissional pelo Manta, da segunda divisão do país sul-americano, e acumula convocações para a seleção sub-17.

Porozo vestiu a camisa do Verdão, agradou em período de testes neste ano e foi comparado com o colombiano Mina, hoje no Barcelona-ESP, mas optou pelo Peixe, mesmo com proposta inferior. De acordo com funcionários que receberam o zagueiro na Vila Belmiro, a argumentação foi: “O Santos é muito conhecido lá (no Equador). O Palmeiras, não”.

O zagueiro está no Equador à espera de um aval do Santos para iniciar os trabalhos. Há pouco mais de um mês, quando esteve no Brasil para acertar, o defensor gastou cerca de R$ 2 mil em presentes na loja do Peixe para a família. A expectativa era pela vinda no segundo semestre, mas, como a notícia vazou, é capaz que o atleta se apresente em breve no CT Rei Pelé para treinamentos com o técnico Aarão Alves.

O presidente José Carlos Peres pagou pouco, colheu boas referências de Jackson e aposta em uma promoção rápida ao elenco profissional com Jair Ventura.

“Pegamos um equatoriano, da seleção equatoriana sub-17.. Sabe quem é, já viu? 17 anos e 1,93. Veio para darmos valor. É muito menos (gasto) do que formar jogador com o tempo”, disse Peres, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Antes de Jackson Porozo, o Santos contratou outro zagueiro para a base. Gabriel Oliveira, ex-Vitória, esteve na mira do Corinthians e vai reforçar, a princípio, o Santos B. Ele tem 19 anos e é outro que enche o clube de esperança. Seu contrato vai até fevereiro de 2021.