Promessa surpreende e pode ser opção para o Santos contra o Galo

O Santos deve ter uma de suas principais promessas das categorias de base do clube à disposição de Elano já nesse sábado, contra o Atlético-MG. Após apenas dois dias de treinamento com o elenco profissional, o atacante Rodrygo entrou na pré-lista de relacionados. Como Copete dificilmente terá condições de jogo, a tendência é que a presença de Rodrygo no banco de reservas seja confirmada nessa sexta.

No primeiro desafio sem Levir Culpi no comando, o Santos ainda deve ter Caju e Arthur Gomes como titulares. Sem Zeca, que resolveu procurar a justiça para se desligar do clube, Jean Mota e Matheus Jesus suspensos, o Peixe terá uma nova formação no sábado, às 17 horas, na Vila Belmiro.

Rodrygo é opção para as beiradas de campo. Veloz e habilidoso, o destaque do tme Sub-17 do Peixe ainda pode ganhar companhia do amigo Yuri Alberto em breve. Yuri chegou da Seleção Brasileira Sub-17 recentemente e não tem condição física para ser relacionado para esse sábado. Mas, em breve, os torcedores santistas terão a possibilidade de torcer por mais duas revelações.

Veja a lista de Elano de jogadores pré-relacionados para enfrentar o Galo:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Caju, Daniel Guedes e Victor Ferraz

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo, Noguera e Luiz Felipe

Meio-campistas: Alison, Vecchio, Lucas Lima, Matheus Oliveira, Renato, Serginho e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Kayke, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira, Rodrygo e Vladimir Hernández