Elano anuncia promoção de Rodrygo e Yuri Alberto ao time profissional do Santos

O técnico Elano anunciou na tarde desta quarta-feira a promoção dos jovens Rodrygo e Yuri Alberto ao elenco profissional do Santos. Os dois atacante são considerados as maiores promessasdas categorias de base dos últimos anos.

“Yuri está treinando há dois dias. Ele se reapresentou da seleção brasileira (no Mundial sub-17) e tem déficit físico, sabemos como funciona na Seleção. Devido aos jogos e dificuldades, quando apresenta é bom ter um tempinho. Ele não vem para campo ainda, não está à disposição para o jogo” explicou Elano.

“O Rodrygo já treina com a gente hoje. Os dois atletas merecem experiência e bagagem no profissional para o futuro então por que não agora? Eles são importantes para o futuro do Santos”, ressaltou o novo técnico santista.

Rodrygo já tem boas chances de ser relacionados contra o Atlético-MG, neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto, por sua vez, passará por trabalho de recondicionamento físico com o fisioterapeuta Luiz Rosan, por conta do desgaste que teve servindo a seleção sub-17.

A dupla se destaca na equipe sub-17 do Peixe, considerada uma das melhores gerações desde Diego e Robinho. Rodrygo é rápido e driblador. Yuri é um centroavante matador, tendo marcado mais de 80 gols nas categorias de base.