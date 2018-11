Abel diz que não foi procurado pelo Santos: “Até terça não defino nada”

A definição sobre o futuro de Abel Braga só será feita a partir da próxima semana. Ele é a prioridade do Santos após a saída de Cuca.

O técnico nega qualquer procura do Peixe até o momento e adota cautela sobre o futuro. Ele deu uma pausa na carreira desde junho, quando saiu do Fluminense.

“Continuo no Uruguai, não fui procurado. Vou para casa na semana que vem e farei as coisas com calma. Não adianta fazer nada precipitado. Já falei que Santos é um grande clube, mas não fui procurado ainda, vão ligar para meu filho e é ele quem trata das minhas coisas. Até terça não defino nada”, disse Abel Braga, à Gazeta Esportiva. O filho, Fabio, também negou qualquer contato santista.

O Santos tentou Abel Braga duas vezes neste ano, antes de Jair Ventura, em dezembro, e de Cuca, em julho. O problema, no momento, é o salário alto e a concorrência do futebol brasileiro e também do exterior.

O presidente José Carlos Peres aposta em vontade antiga de Abel em assumir o Santos. De acordo com o mandatário, o treinador é santista de coração.