Presidente do Santos quer reunião com Sampaoli e Autuori para aparar arestas

O presidente do Santos, José Carlos Peres, quer se reunir com Jorge Sampaoli e o diretor de futebol Paulo Autuori nos próximos dias. O objetivo é aparar as arestas entre diretoria e comissão técnica.

Há chance do encontro ocorrer ainda nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, mas a conversa periódica dos membros do Comitê de Gestão, no Business Center, em São Paulo, pode adiar o papo.

Peres está incomodado com algumas atitudes recentes de Sampaoli – e vice-versa. Só que ambos priorizam a disputa do título brasileiro e tentam evitar crise.

O último “episódio” ocorreu no domingo, no Morumbi. Na zona mista, o presidente foi questionado sobre o pedido de Jorge Sampaoli, em julho, para retirar a multa rescisória do contrato até dezembro de 2020 – e confirmou. Peres lamentou o vazamento da informação depois de ter tentado resolver internamente, porém, não quis omitir.

A requisição de Sampaoli foi recusada pelos gestores. O treinador não deseja sair antes do fim da temporada, mas vê a palavra acima de qualquer cláusula contratual e não queria a multa desde o início da negociação. O Peixe, em contrapartida, prefere não correr o risco. O argentino foi procurado por Irã, Marrocos, Equador, Atlético-MG, Flamengo e Bétis (ESP) neste ano.

Sem microfone

Peres e Sampaoli têm um incomodo em comum: as reclamações via imprensa. O presidente viu o técnico questionar a diretoria mesmo depois de trazer três reforços. Em contrapartida, o treinador reprova o fato do mandatário minimizar publicamente as exigências e destacar a “boa relação” entre eles quando, na prática, há pouco diálogo.

Jorge Sampaoli optou por não conceder entrevista coletiva na última sexta-feira. Enquanto isso, José Carlos Peres decidiu falar no Morumbi. O presidente tem como premissa conversar com os jornalistas em todas as derrotas em tentativa de preservar o elenco. Ele só entra no vestiário nos tropeços do time.

Importância de Autuori

O presidente José Carlos Peres aposta em Paulo Autuori para melhorar a relação entre diretoria e comissão técnica. O profissional foi contratado em julho e tem ganhado cada vez mais espaço no dia a dia do clube.

Peres vê em Autuori a autoridade suficiente para questionar Jorge Sampaoli quando necessário. O gerente de futebol Gabriel Andreata chegou a pedido do técnico, em janeiro, e não concede entrevistas. Há também a expectativa do retorno oficial do ídolo Renato à rotina do Santos.

Liderança em primeiro lugar

O presidente e os demais gestores enxergam em Sampaoli um excelente técnico, mas se preocupam com o ônus da “envergadura” tomada pelo argentino diante dos bons resultados e idolatria do torcedor.

A ideia é oferecer paz ao treinador no CT Rei Pelé, sem a perda da hierarquia. Nos bastidores, a cúpula admite ter “engolido sapos” por causa do bom momento da equipe e o respeito dos atletas pelo comandante.

O Santos é o líder do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Cruzeiro no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 15ª rodada do Nacional.

