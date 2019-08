Sampaoli pede para Santos retirar multa rescisória; diretoria nega

O técnico Jorge Sampaoli pediu para o Santos retirar a multa rescisória do contrato válido até dezembro de 2020. O valor, para 2019, é de cerca de R$ 10 milhões.

O Peixe tratou do assunto em reunião recente do Comitê de Gestão, no mês passado, e recusou o pedido do treinador. A ideia é mantê-lo até o fim do vínculo e não facilitar qualquer saída. Ele foi procurado pelas seleções do Irã, Marrocos e Equador, além de Flamengo, Atlético-MG e Bétis (ESP), neste ano.

“Esse assunto foi levantado em reunião do Comitê de Gestão e nós optamos por recusar esse pedido”, disse o presidente na noite deste sábado, depois da derrota para o São Paulo, antes de dizer que sua vó o ensinou a cumprir os combinados.

Pessoas próximas a Sampaoli afirmam que o treinador não quer sair agora e não comentam publicamente sobre o pedido relatado pelo presidente Peres.

Em entrevistas recentes, Jorge Sampaoli fez críticas à diretoria, mas negou a intenção de sair do Santos ainda nesta temporada. A permanência para 2020 é incerta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com