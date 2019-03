Presidente do Santos pede ajuda da torcida para poder contratar centroavante

O presidente do Santos, José Carlos Peres, pede a ajuda do torcedor santista para poder contratar um camisa 9, maior carência do atual elenco depois da chegada de Jorge.

Com estádio lotado e bilheteria maior, o Peixe, de acordo com o presidente, pode seguir forte no mercado.

“O torcedor tem que fazer a parte deles, estamos fazendo a nossa. É lotar estádio, precisamos do Pacaembu e Vila Belmiro lotados. Bilheteria é fonte de renda interessante. Se lotarmos, não vamos parar por aqui. Vamos trazer mais uma aquisição, um camisa 9, forte, que venha complementar o time. É nossa grande carência, concordamos e estamos atrás”, disse o presidente, à Santos TV.

Jorge chega para disputar posição com Felipe Jonatan e não poderá atuar no Campeonato Paulista. O ala ex-Ceará, em contrapartida, não tem condição de jogar a Copa do Brasil.

Jorge é o sétimo reforço do Santos para 2019. Antes chegaram, na ordem, Soteldo, Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas e Felipe Jonatan. O Peixe negocia com Jobson, do Red Bull Brasil, e ainda procura por um centroavante.