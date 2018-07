Presidente do Santos explica dificuldade por Ardaiz: “Aumentou 20 vezes o valor”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, explicou na tarde desta terça-feira a dificuldade para negociar a contratação de Joaquín Ardaiz, atacante uruguaio do El Tanque Sisley. As tratativas se arrastam há várias semanas.

Como a Gazeta Esportiva publicou nesta segunda, um imbróglio com o atleta de 19 anos dificulta o negócio. Os valores foram aumentados consideravelmente.

“Estamos atrás (de um centroavante). Sobre o Ardaiz, foi jogador que esteve conosco, tivemos reunião com o pai dele, estivemos próximos de contratar por valor tranquilo, sossegado, mas voltou para o Uruguai e sofreu um approach de um empresário, comprou, e aumentou 20 vezes o valor. Fica impossível. Vai lá, compra, atropela e põe na vitrine para ganhar? Pelo valor de 50%, já é 10 vezes mais do que negociávamos com o pai dele. É só essa dificuldade. Não disseram não (para a proposta) e ainda interessa. Ele teve boa passagem na Bélgica e estamos observando há muito tempo”, disse Peres.

O presidente santista também voltou a dizer sobre a procura por um “5”. A ideia é ter um volante defensivo para substituir Alison em caso de necessidade. As tratativas por Yacob, de saída do West Bromwich-ING, não evoluíram.

Há uma diferença considerável entre o oferecido pelo Santos (1,5 milhão de dólares) e a pedida do El Tanque Sisley (3 milhões de dólares). As negociações não avançaram nos últimos dias. Joaquin Ardaíz fez cinco gols e deu três assistências em 23 jogos na última temporada na Bélgica. Ele é canhoto e tem 1,83m de altura.