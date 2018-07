Imbróglio de Ardaiz atrapalha, e Santos prioriza outras opções

Longe de Joaquín Ardaiz, o Santos prioriza outras opções para a camisa 9. O Peixe mapeia o mercado em busca de um centroavante alto e forte, com bom cabeceio e condições de desempenhar o papel de pivô – características em falta no atual elenco. Os nomes são mantidos em sigilo.

O imbróglio de Ardaiz no Uruguai dificulta qualquer negociação. O atacante de 19 anos processou o Danubio, seu primeiro clube, para cobrar 500 mil euros (R$ 2,2 mi), equivalentes a 20% dos seus direitos econômicos, que não teriam sido pagos na negociação com o Antuérpia-BEL.

E para piorar, o El Tanque Sisley-URU, atual equipe de Ardaiz, é investigada por supostamente ter vendido direitos econômicos do atacante a empresários, manobra não permitida pela FIFA. O presidente Fredy Varela foi chamado pela Secretaria Nacional do Esporte para prestar esclarecimentos.

“Um representante o comprou e o cedeu para El Tanque porque os representantes não podem ter ficha técnica de jogadores. Por que El Tanque? Porque gostaram da minha cara…”, disse Varela, ao portal “Montevideo”.

Por fim, há uma diferença considerável entre o oferecido pelo Santos (1,5 milhão de dólares) e a pedida do El Tanque Sisley (3 milhões de dólares). As negociações não avançaram nos últimos dias. Joaquin Ardaíz fez cinco gols e deu três assistências em 23 jogos na última temporada na Bélgica. Ele é canhoto e tem 1,83m de altura.

Centroavantes em falta

Depois de acertar com Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González, o Santos tem dificuldade para contratar um camisa 9. O Peixe perdeu três alternativas recentemente: o Plano A Franco Di Santo, do Schalke-ALE, Jonatán Alvez, emprestado pelo Junior Barranquilla-COL ao Internacional e Hernán Barcos, reforço do Cruzeiro após não renovar com a LDU-EQU.

Uribe, do Flamengo, foi procurado pelo alvinegro ntes de deixar o Toluca-MEX. Outros jogadores foram contatados anteriormente por essa diretoria, como Gilberto, Ramon Ábila, Tréllez, André, Felipe Vizeu, Elkeson, Facundo Ferreyra e Rafael Marques. O único centroavante de origem neste momento é Yuri Alberto, de 17 anos. A posição foi dividida entre Gabigol e Eduardo Sasha no primeiro semestre.