Presidente do Santos diz que Sampaoli não aprovou Osman e Morato

O presidente do Santos, José Carlos Peres, esfriou o interesse no meia Osman, do Red Bull Brasil, e o atacante Morato, no Ituano. Os empresários aguardavam por proposta nos próximos dias.

O técnico Jorge Sampaoli não teria aprovado a contratação da dupla destaque do Campeonato Paulista.

“Não houve interesse do Sampaoli no Morato por enquanto. Até porque não temos pressa”, disse Peres.

“Sampaoli ainda não chegou a uma conclusão. Não tivemos resposta”, falou o presidente sobre Osman.

A prioridade de Sampaoli é um centroavante. A primeira opção era Ricardo Oliveira, mas o Atlético-MG não liberou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com