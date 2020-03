Presidente do Santos diz que resolverá caso de Lucas Veríssimo internamente: “Tem contrato”

Lucas Veríssimo surpreendeu ao pedir valorização no Santos depois de fazer o gol da vitória sobre o Delfín, do Equador, na última terça-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Libertadores da América.

Perguntado sobre o interesse do Atlético-MG, o zagueiro cobrou uma demanda que se arrasta por meses. A renovação “relâmpago” de Soteldo é um agravante.

“Tivemos um episódio há dois anos onde eu tive propostas oficiais e o clube negou. Disseram que teria valorização, mas não teve. A gente voltou a conversar no ano passado, mas trataram outras situações com prioridade. Parece que o Lucas Veríssimo não dá tanta atenção. Só peço valorização do clube, que é algo natural de acontecer. Flamengo faz, Palmeiras faz, e até o Santos faz. Teve um jogador aqui que a situação foi resolvida em uma semana e a minha se estende. Presidente fala valores em público, então eu não sei se ele conta comigo ou quer me vender. Fica chato para mim. Volto a dizer: só peço valorização, porque trato o clube com respeito e também quero respeito”, disse Veríssimo.

Procurado pela Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres foi sucinto.

“Vamos resolver internamente. Ele tem contrato até 2022”, disse Peres, antes de ser perguntado se está disposto a dar o aumento.

“Isso é tratado internamente”, repetiu, deixando clara a insatisfação com a entrevista do zagueiro.

Membros da diretoria conversaram em tom amistoso com Lucas Veríssimo ainda no vestiário. Eles entendem a chateação do Menino da Vila, mas não gostaram do “desvio de foco” após a vitória.

Veríssimo recebe um dos menores salários entre os jogadores titulares do Santos e 1/3 de Uribe, por exemplo. O contrato termina em 30 de junho de 2022.

