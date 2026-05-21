Alix Vinicius lamenta empate do Bragantino no fim contra o River: “Gosto amargo”

Autor do gol do Red Bull Bragantino no empate por 1 a 1 com o River Plate, nesta quarta-feira, no Monumental de Nuñez, Alix Vinicius lamentou o resultado sofrido nos acréscimos da partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e destacou o desempenho da equipe paulista em Buenos Aires.

O gol do Massa Bruta, com Alix, no empate com o River Plate! ⚽️ pic.twitter.com/B7ctpmJjch — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 21, 2026

"Fizemos um jogo quase perfeito"

“Sabíamos da dificuldade do jogo. Jogar aqui é sempre difícil, sabemos da qualidade da equipe deles. Fizemos um jogo quase que perfeito. Por um descuido ali eles conseguiram chegar e acabamos tomando o gol. Saímos daqui com um gosto amargo, mas feliz pelo desempenho da equipe, todo mundo está de parabéns”, afirmou.

O defensor também comentou sobre a postura da equipe diante dos argentinos e ressaltou a dificuldade de enfrentar o River fora de casa.

“Jogamos contra uma equipe que não podia errar. A gente sabia que eles tinham jogadores de qualidade. Infelizmente, por um descuido, tomamos o gol”, completou.

Situação do Bragantino

Com o empate, o Bragantino chegou aos sete pontos e permaneceu na vice-liderança do Grupo H da Sul-Americana. Na última rodada, o time paulista recebe o Carabobo, em Bragança Paulista, precisando da vitória para garantir vaga nos playoffs da competição.