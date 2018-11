Presidente do Santos emite portaria para “zelar pela imagem” do clube

O presidente do Santos, José Carlos Peres, emitiu nova portaria na última segunda-feira para “zelar pela ordem, imagem e segurança no que se refere à administração do clube, especialmente pela confidencialidade das informações internas”.

O objetivo do presidente é centralizar as informações e evitar polêmicas na imprensa, como nos casos recentes do pedido de demissão do médico Carlo Alba e a interdição na Federação Paulista de Futebol, quando o Peixe negou documento oficial do órgão.

A portaria anterior foi para diminuir os “poderes” do vice-presidente Orlando Rollo após o fim do processo de impeachment.

Veja abaixo, na íntegra, o texto do documento obtido pela Gazeta Esportiva:

“Determino que:

1. Quaisquer informações, entrevistas, notas e manifestações pessoais relacionadas ao desempenho de funções no Santos Futebol Clube somente poderão ser fornecidos pelos colaboradores mediante aprovação do Departamento de Comunicação do Clube, que deverá analisar a necessidade do esclarecimento e obter a aprovação prévia do presidente do Comitê de Gestão;

2. Os casos omissos e/ou urgentes serão deliberados pelo Departamento de Comunicação;

3. Os casos de desobediência estarão sujeitos às sanções administrativas e disciplinares;

A presente circular entra em vigor imediatamente nesta data. Comunique-se a todos os departamentos e seus

colaboradores”.