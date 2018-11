FPF interdita Vila Belmiro; Santos prevê liberação em uma semana

A Federação Paulista de Futebol (FPF) interditou a Vila Belmiro nesta quinta-feira por causa do laudo do Corpo de Bombeiros vencido nesta quarta-feira. A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe.

O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria também nesta quarta. O pedido foi de revisão de alguns itens como um dos portões e o desenho da nova arquibancada, no local dos antigos camarotes térreos atrás do gol oposto ao placar eletrônico

Diferentemente da portaria de interdição publicada pela FPF, o Santos alega que a Vila continua funcionando normalmente. A previsão do Peixe é de liberação do Corpo de Bombeiros em até uma semana.

“O Santos Futebol Clube esclarece que a Vila Belmiro segue normalmente com suas atividades, tendo inclusive sediado nesta quinta-feira (8) o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 (contra o Coritiba). O Clube solicitou a renovação do AVCB de nosso estádio no dia 17 de setembro, e o Corpo de Bombeiros, que realizou a vistoria apenas nesta última quarta (7), solicitou algumas mudanças que já estão sendo providenciadas. Até a próxima terça-feira (dia 13) tudo deverá estar normalizado”, diz o Santos, em nota.

A expectativa do Peixe é enfrentar o Atlético-MG, no dia 24, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Chapecoense será no Pacaembu e a tendência é que contra o Botafogo também seja.