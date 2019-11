Presidente do Racing admite interesse, mas vê pouca chance de tirar Sampaoli do Santos

O Racing (ARG) tem interesse em contratar Jorge Sampaoli, do Santos, para substituir Eduardo Coudet, apalavrado com o Internacional para 2020. A negociação, porém, é considerada muito difícil.

Sampaoli possui vínculo até dezembro de 2020 e, de acordo com o Racing, a multa rescisória ainda existe e é de 2,5 milhões de dólares (R$ 10,5 mi). Outro entrave é o alto salário. Segundo a imprensa argentina, o diretor Diego Milito está no Brasil para conversar com o técnico santista.

“Não creio que o Racing possa pagá-lo”, resumiu o presidente Víctor Blanco, em contato com a Gazeta Esportiva.

Jorge Sampaoli ainda não tomou a decisão de ficar ou não no Santos na próxima temporada. A saída de Paulo Autuori, entre outros fatores, pesa contra o “fico” do argentino.

